Звичайно, немає ніякої гарантії, що у собаки не виникнуть проблеми, але деякі мають меншу ймовірність, ніж інші. Тож 10 порід, які найменше хворіють, – далі у матеріалі!

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Кінологи назвали 10 порід собак, які найменше хворіють

Австралійська пастуша собака

Австралійська вівчарка була визнана найздоровішою породою собак. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, собака цієї породи, на ім'я Блуї, утримує титул найстарішого собаки у світі, доживши до 29 років.



Австралійська пастуша собака / Фото Unsplash

Попри поширену думку, що довголіття не завжди дорівнює міцному здоров'ю, австралійська вівчарка продовжує демонструвати неабияке здоров'я та життєздатність.

Німецький пінчер

Німецькі пінчери не страждають від будь-яких специфічних для цієї породи захворювань, окрім поширених скарг на очі та стегна, які можуть виникнути у дорослому віці. Фахівці рекомендують регулярні фізичні вправи та належний догляд для підтримки довгого і здорового життя цих собак.



Німецький пінчер / Фото akc.org

Гаванський собака

Гаванська порода, поряд з іншими малими породами собак, має вищий ризик розвитку проблем з печінкою та нирками порівняно з великими породами собак. Однак, попри цю потенційну загрозу для здоров'я, гаванські собаки, як правило, зберігають міцне здоров'я протягом більшої частини свого життя.



Гаванський собака / Фото akc.org

Пудель

Пуделі всіх трьох розмірів – стандартний, мініатюрний і великий – мають хороше здоров'я, живуть до 18 років, а проблеми з суглобами й очима вражають лише старших собак.



Пудель / Фото Unsplash

Чихуахуа

Порода собак чихуахуа, відома як найменша у світі, також є однією з найздоровіших. Дослідники виявили, що ці крихітні собаки мають дуже мало специфічних для породи захворювань, а у старших собак потенційно можуть виникати проблеми з очима та серцем, подібні до тих, що спостерігаються у людей.



Чихуахуа / Фото Unsplash

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