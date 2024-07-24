Звичайно, немає ніякої гарантії, що у собаки не виникнуть проблеми, але деякі мають меншу ймовірність, ніж інші. Тож 10 порід, які найменше хворіють, – далі у матеріалі!

Читайте також Це не збіг: чому собаки дивовижним чином зовні схожі на своїх господарів

Кінологи назвали 10 порід собак, які найменше хворіють

  1. Австралійська пастуша собака

Австралійська вівчарка була визнана найздоровішою породою собак. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, собака цієї породи, на ім'я Блуї, утримує титул найстарішого собаки у світі, доживши до 29 років.

Австралійська пастуша собака
Австралійська пастуша собака / Фото Unsplash

Попри поширену думку, що довголіття не завжди дорівнює міцному здоров'ю, австралійська вівчарка продовжує демонструвати неабияке здоров'я та життєздатність.

  1. Німецький пінчер

Німецькі пінчери не страждають від будь-яких специфічних для цієї породи захворювань, окрім поширених скарг на очі та стегна, які можуть виникнути у дорослому віці. Фахівці рекомендують регулярні фізичні вправи та належний догляд для підтримки довгого і здорового життя цих собак.

Німецький пінчер
Німецький пінчер / Фото akc.org

  1. Гаванський собака

Гаванська порода, поряд з іншими малими породами собак, має вищий ризик розвитку проблем з печінкою та нирками порівняно з великими породами собак. Однак, попри цю потенційну загрозу для здоров'я, гаванські собаки, як правило, зберігають міцне здоров'я протягом більшої частини свого життя.

Гаванський собака
Гаванський собака / Фото akc.org

  1. Пудель

Пуделі всіх трьох розмірів – стандартний, мініатюрний і великий – мають хороше здоров'я, живуть до 18 років, а проблеми з суглобами й очима вражають лише старших собак.

Пудель
Пудель / Фото Unsplash

  1. Чихуахуа

Порода собак чихуахуа, відома як найменша у світі, також є однією з найздоровіших. Дослідники виявили, що ці крихітні собаки мають дуже мало специфічних для породи захворювань, а у старших собак потенційно можуть виникати проблеми з очима та серцем, подібні до тих, що спостерігаються у людей.

Чихуахуа
Чихуахуа / Фото Unsplash

Також до топ-10 входять:

  1. Хорт.
  2. Бігль.
  3. Ердельтер'єр.
  4. Сибірський хаскі.
  5. Бордер-коллі.