Катріна Голланд, яка вивчає собак, з благодійної організації із захисту тварин Dogs Trust у Великій Британії, каже, що породисті собаки та їхні власники мають зовнішню схожість між собою, хоча це і не універсальне явище. Чому так відбувається – далі у матеріалі!

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Чому собаки зовні схожі на господарів?

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що люди схильні порівнювати зовнішність собак та їхніх власників, відзначаючи схожість між ними. Певні аспекти зовнішності мають більше значення, ніж інші, у цьому сприйнятті. Зокрема, виявилося, що риси обличчя, особливо очі, відіграють ключову роль у визнанні подібності між домашніми тваринами та їхніми людськими аналогами, відтісняючи на другий план розмір і фізичну форму.

Науковці зробили висновок, що собаки справді можуть бути схожими на своїх господарів на рівні сприйняття людьми. Але чому ці домашні улюбленці так схожі на своїх власників? Чи можуть люди обирати собак, які візуально схожі на них або ж собаки з часом набувають рис своїх господарів?

Інше дослідження засвідчило, що час спільного проживання людини і собаки не пов'язаний з їхньою зовнішньою схожістю. Люди від самого початку обирають собак, схожих на них,

– каже Голланд.

Люди схильні обирати собак, які схожі на них самих, так само як вони обирають собі партнерів зі схожими рисами. Дослідження припускає, що людей можуть приваблювати собаки зі знайомими характеристиками, які вони бачать у собі.

На що ще звертають увагу люди при виборі собаки?

Вчені з'ясували, що коли справа доходить до вибору собаки, на людей впливають не лише зовнішні фактори. Дослідження показало, що собаки та їхні власники мають багато спільного з погляду моделі особистості "Великої п'ятірки". Ця модель, яку зазвичай використовують для розуміння людської поведінки, також може пролити світло на стосунки між людиною та її собакою-компаньйоном.

"Велика п'ятірка" охоплює такі параметри особистості, як:

екстраверсія, доброзичливість, сумлінність, відкритість досвіду, нейротизм.

За словами Голланд, люди обирають собі собак, які не тільки чимось схожі на них зовні, а й мають схожу поведінку.