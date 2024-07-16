Люди витрачають гроші на "дитячий садок" для тварин
У Китаї дедалі більше власників домашніх тварин інвестують значні суми грошей, щоб записати своїх улюбленців до "центрів денного догляду" у робочий час. Ці заклади не лише надають широкий спектр послуг з догляду за домашніми улюбленцями, а й пропонують різноманітні навчальні програми.
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В одному з таких "дитячих садків" у Пекіні в рамках курсу етикету улюбленців не тільки навчають основних команд, а й прищеплюють соціальні навички, навчають взаємодії в групі, рукостисканню і навіть прикидатися мертвим.
На заняттях вивчають такі навички, як:
- кивок,
- погойдування головою,
- уклін,
- дзвін дзвіночків,
- зачинення дверей,
- приношення капців та іграшок,
- повзання та ловля фрисбі.
Курси розраховані на 30 днів і коштують 11 000 юанів (1 500 доларів США).
Такі "дитячі садки" стали порятунком для тих, хто працює повний робочий день і не може приділяти достатньо часу своїм улюбленцям.
У подібних закладах навіть купають собак і відправляють їх додому чистими, що значно полегшує життя господарів після роботи. Також чимало власників додали, що їх вихованці виглядають щасливішим, коли граються з іншими собаками.