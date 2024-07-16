Люди витрачають гроші на "дитячий садок" для тварин

У Китаї дедалі більше власників домашніх тварин інвестують значні суми грошей, щоб записати своїх улюбленців до "центрів денного догляду" у робочий час. Ці заклади не лише надають широкий спектр послуг з догляду за домашніми улюбленцями, а й пропонують різноманітні навчальні програми.

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В одному з таких "дитячих садків" у Пекіні в рамках курсу етикету улюбленців не тільки навчають основних команд, а й прищеплюють соціальні навички, навчають взаємодії в групі, рукостисканню і навіть прикидатися мертвим.

На заняттях вивчають такі навички, як:

кивок,

погойдування головою,

уклін,

дзвін дзвіночків,

зачинення дверей,

приношення капців та іграшок,

повзання та ловля фрисбі.

Курси розраховані на 30 днів і коштують 11 000 юанів (1 500 доларів США).

Такі "дитячі садки" стали порятунком для тих, хто працює повний робочий день і не може приділяти достатньо часу своїм улюбленцям.

У подібних закладах навіть купають собак і відправляють їх додому чистими, що значно полегшує життя господарів після роботи. Також чимало власників додали, що їх вихованці виглядають щасливішим, коли граються з іншими собаками.