В череде противоречивых инцидентов Натали Рейнольдс снова оказалась в центре внимания общественности. В январе она столкнулась с негативной реакцией из-за того, что поймала и зарезала дикого кабана в прямом эфире.

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Стримерша издевалась над акулой, которую поймала на рыбалке

В недавнем прямом эфире на сервисе Kick девушка успешно поймала акулу на удочку. С помощью ее друзей они смогли вытащить акулу на берег и закрепить ее с помощью веревки, обвязанной вокруг хвоста, чтобы та не смогла убежать.

О, акула прямо здесь! Она прямо здесь! Боже мой!

– кричала Рейнольдс.

Друзья девушки успешно удерживали акулу неподвижной, пока она позировала для многочисленных фотографий. Рейнольдс даже села на спину акулы и использовала свою команду, чтобы держать ее пасть открытой во время встречи.

После того как акулу отпустили обратно в воду, девушка обнаружила, что была ранена острой чешуей акулы.

Как это было: смотрите видео

Рейнольдс столкнулась с критикой со стороны многочисленных зрителей и пользователей социальных сетей, которые обвинили ее в том, что она издевалась над морским хищником.

Пьяный турист решил подразнить бизона и был атакован животным

В США турист в состоянии алкогольного опьянения набросился на бизона, после чего животное атаковало его. Мужчина широко размахивал руками, приглашая огромное животное подойти к нему ближе.

Один из очевидцев, заснял происходящее, на камеру своего телефона. Предостерегаем заранее – так не стоит делать ни в коем случае!