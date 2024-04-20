У низці суперечливих інцидентів Наталі Рейнольдс знову опинилася в центрі уваги громадськості. У січні вона зіткнулася з негативною реакцією через те, що впіймала і зарізала дикого кабана в прямому ефірі.

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Стримерка знущалася з акули, яку спіймала на риболовлі

У нещодавньому прямому ефірі на сервісі Kick дівчина успішно спіймала акулу на вудку. За допомогою її друзів вони змогли витягнути акулу на берег і закріпити її за допомогою мотузки, обв'язаної навколо хвоста, щоб та не змогла втекти.

О, акула прямо тут! Вона прямо тут! Боже мій!

— кричала Рейнольдс.

Друзі дівчини успішно утримували акулу нерухомою, поки вона позувала для численних фотографій. Рейнольдс навіть сіла на спину акули і використовувала свою команду, щоб тримати її пащу відкритою під час зустрічі.

Після того, як акулу відпустили назад у воду, дівчина виявила, що була поранена гострою лускою акули.

Як це було: дивіться відео

Рейнольдс зіткнулася з критикою з боку численних глядачів і користувачів соціальних мереж, які звинуватили її в тому, що вона знущалася з морського хижака.

П'яний турист вирішив подражнити бізона і був атакований твариною

У США турист у стані алкогольного сп'яніння накинувся на бізона, після чого тварина атакувала його. Чоловік широко розмахував руками, запрошуючи величезну тварину підійти до нього ближче.

Один з очевидців зняв те, що відбулося, на камеру свого телефону. Застерігаємо заздалегідь – так не варто робити ні в якому разі!