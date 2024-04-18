Один з очевидців зняв те, що відбулося, на камеру свого телефону. Застерігаємо заздалегідь – так не варто робити ні в якому разі!
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П'яний турист вирішив подражнити бізона і був атакований твариною
На відео п'яний турист зіткнувся з величезним бізоном у Єллоустонському національному парку. Нерозважливе зіткнення призвело до зупинки руху по обидва боки дороги, оскільки чоловік стояв всього в декількох метрах від дикої тварини. Випадковий свідок у сусідній машині зняв інцидент на камеру свого телефону.
Чоловік, який провокував бізона, спочатку широко розкинув руки, намагаючись привернути увагу тварини, але швидко відійшов з дороги, коли той підбіг на нього. Не зупинившись, чоловік почав дражнити звіра, широко розкинувши руки й гарчачи на тварину.
Як це було: дивіться відео
Очевидці були спантеличені мотивами людини, яка вирішила вступити в бійку зі страшною дикою твариною в її природному середовищі. На адресу чоловіка лунала критика, дехто закликав його відступити в безпечне місце на своєму автомобілі і засуджував його нерозважливу поведінку.
Ці настрої підтримали користувачі в Instagram, які також висловили несхвалення діям чоловіка. Ось декілька коментарів з цього приводу:
- "Думаю, мені більше подобається, якщо на п'яного хлопця нападе бізон, ніж арешт. Це зробило б цю подію цікавішою та гідною висвітлення в пресі",
- "Я дуже сподівався на гарне сальто в повітрі та криваву посадку",
- "Я вболіваю за бізона. Еволюція на його боці".
Ймовірно, не бажаючи відступати перед викликом, звір накинувся на людину. Той, хто знімав, не зафіксував, що сталося далі, але, судячи з усього, чоловік залишився неушкодженим.