Зоозащитники разочарованы из-за таких действий женщин и подчеркивают важность уважения к миру дикой природы.

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Туристки сняли с дерева медвежат

В недавнем инциденте, снятом на видео и распространенном в Интернете, туристы, посещавшие жилой комплекс в округе Банкомб, Северная Каролина, США, сняли медвежат с дерева. Шокирует то, что один из медвежат упал и попытался убежать через забор, стоявший рядом, тогда как другого медвежонка держала на руках туристка для фото.

Эшли Гоббс, которая работает биологом специальных проектов Комиссии по ресурсам дикой природы Северной Каролины, рассказывает, что когда прибыла на место происшествия, то увидела только одного медвежонка - "мокрого и замерзшего", поскольку он длительное время был без матери.

Как это было: смотрите видео

Как известно, в этот сезон медведицы иногда оставляют своих медвежат на дереве, а потом возвращаются, чтобы забрать их. Однако, вмешательство человека в этот естественный процесс вызвало значительный стресс для медвежат.

Джоди Уильямс, основательница организации Help Asheville Bears ("Помоги медведям Эшвилла"), очень разочарована из-за таких действий туристов и подчеркивает важность уважения к миру дикой природы.

Все ради селфи, все ради селфи. Это просто невежество и тотальный эгоизм. О каком-то сострадании говорить не приходится,

- сказала Уильямс.

К счастью, животных нашли и доставили в реабилитационный центр. После осмотра ветеринарами их выпустят обратно в дикую природу.

Заметим, эксперты отметили важность соблюдения безопасного расстояния от медведей в дикой природе и избежания действий, которые могут привлечь их внимание. Этот совет касается как встреч с медвежатами, так и со взрослыми животными, поскольку несоблюдение правил безопасности может привести к фатальным последствиям.

Пьяный турист решил подразнить бизона и был атакован животным

В США турист в состоянии алкогольного опьянения набросился на бизона, после чего животное атаковало его. Мужчина широко размахивал руками, приглашая огромное животное подойти к нему ближе.

Один из очевидцев, заснял происходящее, на камеру своего телефона. Предостерегаем заранее – так не стоит делать ни в коем случае!