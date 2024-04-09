Команда психологов из Тринити-колледжа в Коннектикуте провела интересное исследование о влиянии домашних любимцев на сон их хозяев. Исследование проводили с помощью онлайн-платформы Prime Panels.

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Стоит ли спать с собаками и котами?

Эксперты сформировали репрезентативную выборку из ответов 1 591 человека. Большая часть – женщины, а средний возраст участников – 46 лет.

Участников опрашивали об их домашних любимцах, демографические данные, уровень стресса и режим сна. Их попросили предоставить информацию об условиях их сна, привязанность к своим домашним любимцам и заполнить анкеты о них.

Все собранные данные разделили на две группы:

одна тех, кто совместно спит с любимцами – в одной комнате, на одной кровати или отдельно;

вторая группа – которые спят отдельно от котиков и собачек.

Анализ показал, что владельцы домашних животных, которые спят в одной комнате со своими любимцами, имеют худшее качество сна и больше симптомов бессонницы по сравнению с теми, кто спит в отдельных комнатах. Эта тенденция осталась неизменной даже после учета демографических факторов среди участников исследования.

Но самое интересное показал анализ ученых после разделения участников – на владельцев котов и владельцев собак. Снижение качества сна очень четко прослеживалось у тех, кто спал совместно с собаками, а не с котами. Влияние было еще более выраженным для людей, которые имели несколько домашних животных. Интересно, что авторы исследования не обнаружили никакой связи между привязанностью к домашним любимцам и качеством сна их владельцев.

Стоит ли спать с собаками и котами / Фото Unsplash

К удивлению ученых, 93% из тех, кто спит с любимцами, считали, что животные положительно или нейтрально влияют на их сон. То есть, многие люди даже не подозревают, что их любимец мешает спать.

Домашние любимцы могут иметь значительное положительное влияние на психическое здоровье своих владельцев. Исследования показывают, что наличие домашнего любимца может помочь снизить уровень тревожности и повысить физическую активность в течение дня. Многие люди сообщают об ощущении комфорта и близости во время сна со своими пушистыми компаньонами.

Однако, психологи призвали не забывать, что животные в спальне – источник возможного дополнительного шума, что может стать помехой для качественного ночного сна, который очень важен для здоровья.

К слову, в одном из предыдущих исследований на эту тему, исследователи отметили, что кошки и собаки более активны именно ночью, поэтому они могут мешать хозяевам выспаться. Поэтому стоит ограничивать доступ животных в спальню или оборудовать для питомца вольер, где он будет проводить ночь.