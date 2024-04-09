Команда психологів з Трініті-коледжу в Коннектикуті провела цікаве дослідження про вплив домашніх улюбленців на сон їх господарів. Дослідження проводили за допомогою онлайн-платформи Prime Panels.

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Чи варто спати з собаками та котами?

Експерти сформували репрезентативну вибірку з відповідей 1 591 людини. Більша частина – жінки, а середній вік учасників – 46 років.

Учасників опитували про їхніх домашніх улюбленців, демографічні дані, рівень стресу та режим сну. Їх попросили надати інформацію про умови їхнього сну, прив'язаність до своїх домашніх улюбленців та заповнити анкети про них.

Усі зібрані дані розділили на дві групи:

одна тих, хто спільно спить з улюбленцями – в одній кімнаті, на одному ліжку або окремо;

друга група – які сплять окремо від котиків та собачок.

Аналіз показав, що власники домашніх тварин, які сплять в одній кімнаті зі своїми улюбленцями, мають гіршу якість сну і більше симптомів безсоння порівняно з тими, хто спить в окремих кімнатах. Ця тенденція залишилася незмінною навіть після врахування демографічних факторів серед учасників дослідження.

Але найцікавіше показав аналіз вчених після розділення учасників – на власників котів та власників собак. Зниження якості сну дуже чітко простежувалося в тих, хто спав спільно с собаками, а не з котами. Вплив був ще більш вираженим для людей, які мали кілька домашніх тварин. Цікаво, що автори дослідження не виявили жодного зв'язку між прив'язаністю до домашніх улюбленців та якістю сну їхніх власників.

Чи варто спати з собаками та котами / Фото Unsplash

На подив науковців, 93% з-поміж тих, хто спить з улюбленцями, вважали, що тварини позитивно або нейтрально впливають на їхній сон. Тобто, багато людей навіть не підозрює, що їхній улюбленець заважає спати.

Домашні улюбленці можуть мати значний позитивний вплив на психічне здоров'я своїх власників. Дослідження показують, що наявність домашнього улюбленця може допомогти знизити рівень тривожності та підвищити фізичну активність протягом дня. Багато людей повідомляють про відчуття комфорту і близькості під час сну зі своїми пухнастими компаньйонами.

Проте, психологи закликали не забувати, що тварини в спальні – джерело можливого додаткового шуму, що може стати на заваді для якісного нічного сну, який дуже важливий для здоров'я.

До слова, в одному з попередніх досліджень на цю тему, дослідники зазначили, що кішки та собаки більш активні саме вночі, тому вони можуть заважати господарям виспатися. Тому варто обмежувати доступ тварин до спальні або обладнати для вихованця вольєр, де він буде проводити ніч.