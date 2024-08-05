Антарктическая опасность: украинские полярники показали как их преследовал морской леопард

Украинские полярники, работающие на антарктической станции "Академик Вернадский", недавно встретили морского леопарда – одного из самых грозных хищников антарктического региона. Во время недавней океанской экспедиции это могучее животное внимательно следило за их судном, что стало для исследователей очень волнующим моментом.

Видео этого необычного инцидента опубликовал Национальный антарктический научный центр.

Читайте также Как бы странно не было – тело не больше горошины: какое самое большое наземное животное живет в Антарктиде

Украинские полярники показали, как их преследовал морской леопард

На опубликованных кадрах видно, как морской леопард – огромное хищное животное длиной до 4 метров и весом до 400 килограммов – быстро передвигается в воде за лодкой полярников.

Конечно, такое внимание животного интересное, но не слишком приятное,

– отмечают полярники.

Когда полярники поняли, что получили неожиданного сопровождающего, сразу свернули работу в океане и вернулись на станцию. Исследователи предположили, что леопард воспринял лодку как угрозу на своей территории и решил прогнать "чужака". Поэтому преследовал его пока лодка не причалила к острову.

Как это было: смотрите видео

Полярники рассказывают, что эти животные могут развивать скорость до 40 километров в час и считаются одними из крупнейших хищников Антарктики. Их рацион включает не только рыбу и криля, но и пингвинов и других тюленей.

Также ученые добавили, что нередко видят морских леопардов в районе "Вернадского", особенно часто они приплывают к острову Галиндез в конце антарктического лета. В это время они начинают охотиться близко к берегам, где живут колонии пингвинов, ожидая в воде неопытных малышей.