Видео этого необычного инцидента опубликовал Национальный антарктический научный центр.

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Украинские полярники показали, как их преследовал морской леопард

На опубликованных кадрах видно, как морской леопард – огромное хищное животное длиной до 4 метров и весом до 400 килограммов – быстро передвигается в воде за лодкой полярников.

Конечно, такое внимание животного интересное, но не слишком приятное,

– отмечают полярники.

Когда полярники поняли, что получили неожиданного сопровождающего, сразу свернули работу в океане и вернулись на станцию. Исследователи предположили, что леопард воспринял лодку как угрозу на своей территории и решил прогнать "чужака". Поэтому преследовал его пока лодка не причалила к острову.

Как это было: смотрите видео

Полярники рассказывают, что эти животные могут развивать скорость до 40 километров в час и считаются одними из крупнейших хищников Антарктики. Их рацион включает не только рыбу и криля, но и пингвинов и других тюленей.

Также ученые добавили, что нередко видят морских леопардов в районе "Вернадского", особенно часто они приплывают к острову Галиндез в конце антарктического лета. В это время они начинают охотиться близко к берегам, где живут колонии пингвинов, ожидая в воде неопытных малышей.