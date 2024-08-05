Відео цього незвичайного інциденту опублікував Національний антарктичний науковий центр.

Читайте також Якби дивно не було – тіло не більше горошини: яка найбільша наземна тварина живе в Антарктиді

Українські полярники показали, як їх переслідував морський леопард

На опублікованих кадрах видно, як морський леопард – величезна хижа тварина довжиною до 4 метрів і вагою до 400 кілограмів – швидко пересувається у воді за човном полярників.

Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна,

– зазначають полярники.

Коли полярники зрозуміли, що отримали неочікуваного супровідника, одразу згорнули роботу в океані й повернулися до станції. Дослідники припустили, що леопард сприйняв човен як загрозу на своїй території і вирішив прогнати "чужинця". Тому переслідував його аж доки човен не причалив до острова.

Як це було: дивіться відео

Полярники розповідають, що ці тварини можуть розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину і вважаються одними з найбільших хижаків Антарктики. Їхній раціон включає не тільки рибу та криля, а й пінгвінів та інших тюленів.

Також науковці додали, що нерідко бачать морських леопардів у районі "Вернадського", особливо часто вони припливають до острова Галіндез наприкінці антарктичного літа. У цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят.