Второй по величине кит: украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом

Впервые в истории украинские полярники на станции "Академик Вернадский" успешно задокументировали встречу с финвалом, когда он заплыл в близлежащие воды. Это второй по величине кит в мире.

Исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать о его состоянии и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

Интересно Имеют иммунитет: в Чернобыле обнаружили животных, на которых не влияет радиация

Украинские полярники заметили финвала

Встреча произошла 6 марта в проливе Пенола вблизи Аргентинских островов (именно к этой группе относится острова Галиндез, где расположен станция).

Один из крупнейших китов в мире посетил акваторию вблизи нашей станции "Вернадский"! Речь идет о финвале, задокументированная встреча с которым состоялась впервые за все годы украинских исследований Антарктики. Этот вид кита – второй по величине на планете,

– говорится в сообщении.

Полярники добавили, что его длина может достигать 26 метров, а вес – 75 тонн.

Финвала заметили в водах вблизи станции "Вернадский" / Фото Вадим Ткаченко

Конкретное наблюдение за китом длилось считанные минуты, однако полярники успели сфотографировать великана, а также отобрать образцы его кожи и жира. Их дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать о его состоянии и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике.

Как отмечают в НАНЦ, во время китобойного промысла в прошлом веке финвалы были практически истреблены в водах вблизи Антарктиды. Однако, последние годы их популяция интенсивно восстанавливается, и они возвращаются туда, где раньше жили.

Встреча произошла 6 марта в проливе Пенола вблизи Аргентинских островов / Фото Вадим Ткаченко

Сейчас эти киты регулярно встречаются на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка. Можем ожидать, что вскоре регистрации финвалов станут регулярными и вблизи нашей станции.

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции имени Академика Вернадского рассказали о китах, которые живут в Антарктике. Сейчас наши ученые идентифицировали более 1 000 китов. Они не просто наблюдают за этими великанами, но и активно их изучают.

Кроме того, исследователи сделали достаточно редкую для этих краев находку. Биолог Тарас Перетятко шел по важному делу – считать пингвинов и снимать данные с логгеров. І случайно наткнулся на морских слонов.