Проанализировав геномы микроскопических червей, ученые обнаружили, что ДНК этих существ остается абсолютно неизменной, несмотря на то, что они подверглись воздействию уровней ионизирующей радиации, которые мы, люди, считаем вредными.

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Ученые обнаружили в Чернобыле животных, на которых не влияет радиация

Ученые исследовали червей, которые жили в почвах в 46 километрах от Чернобыльской атомной электростанции. Они выяснили, что эти черви физически и генетически очень отличаются от своих "родственников" из других регионов Украины – прежде всего своей устойчивостью к радиоактивному излучению.

Я видела кадры зоны отчуждения и была шокирована тем, насколько пышный и заросший вид она имела. Я никогда не думала, что она кишит жизнью. Это идеальный ландшафт для поиска червей, которые особенно устойчивы к радиационному облучению,

– говорит научная сотрудница Нью-Йоркского университета София Тинтори.

Чтобы узнать, как радиация влияет на червей в зоне отчуждения, в 2019 году Чернобыль посетил биолог Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины. Для эксперимента он отобрал червей из почвы, гнилых фруктов и других органических материалов в местах с разным уровнем загрязнения.

Ученые разработали цепочки геномов 15 червей O. tipulae из Чернобыля и сравнили их с геномами пяти O. tipulae из других частей мира.

Эти крошечные черви из Чернобыля совершенно не пострадали от радиации / Фото София Тинтора

Ученых поразило, что после ряда анализов они не смогли найти никаких следов радиационного поражения в геномах чернобыльских червей. Те были такими же здоровыми, как и их родственники из "чистых" регионов.

Это не означает, что Чернобыль безопасен. Это скорее означает, что нематоды – действительно устойчивые животные и могут выдерживать экстремальные условия...,

– отметила Тинтори.

Результаты показали, что устойчивость червей к химическим мутагенам была разной и не зависела от уровня радиации в их среде обитания. Это означает, что черви в Чернобыльской зоне не развили своей устойчивости к радиации, а их эволюция вследствие радиационного воздействия не ускорилась.

Это исследование может дать ответ и на вопросы, которые важны для людей. Например, они могут помочь ученым понять, почему некоторые люди более подвержены повреждению ДНК, чем другие, и таким образом открыть новые пути для развития рака и других заболеваний.

Заметим, ранее ученые выяснили, что восточные древесные лягушки мутировали, чтобы защититься от радиации. Исследователи считают, что это стало возможным из-за быстрого изменения цвета кожи.