Проаналізувавши геноми мікроскопічних черв'яків, вчені виявили, що ДНК цих істот залишається абсолютно незмінною, попри те, що вони зазнали впливу рівнів іонізуючої радіації, які ми, люди, вважаємо шкідливими.

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Вчені виявили у Чорнобилі тварин, на яких не впливає радіація

Науковці досліджували хробаків, які жили у ґрунтах за 46 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. Вони з'ясували, що ці хробаки фізично та генетично дуже різняться від своїх "родичів" з інших регіонів України – насамперед своєю стійкістю до радіоактивного випромінювання.

Я бачила кадри зони відчуження і була шокована тим, наскільки пишний і зарослий вигляд вона мала. Я ніколи не думала, що вона кишить життям. Це ідеальний ландшафт для пошуку хробаків, які особливо стійкі до радіаційного опромінення,

– каже наукова співробітниця Нью-Йоркського університету Софія Тінторі.

Щоб дізнатися, як радіація впливає на хробаків у зоні відчуження, у 2019 році Чорнобиль відвідав біолог Тімоті Муссо з Університету Південної Кароліни. Для експерименту він відібрав хробаків із ґрунту, гнилих фруктів та інших органічних матеріалів у місцях з різним рівнем забруднення.

Вчені розробили ланцюжки геномів 15 хробаків O. tipulae з Чорнобиля та порівняли їх з геномами п'яти O. tipulae з інших частин світу.

Ці крихітні черв'яки з Чорнобиля абсолютно не постраждали від радіації / Фото Софія Тінтора

Науковців вразило, що після низки аналізів вони не змогли знайти жодних слідів радіаційного ураження в геномах чорнобильських черв'яків. Ті були такими ж здоровими, як і їхні родичі з "чистих" регіонів.

Це не означає, що Чорнобиль безпечний. Це радше означає, що нематоди – справді стійкі тварини й можуть витримувати екстремальні умови...,

– зазначила Тінторі.

Результати показали, що стійкість черв'яків до хімічних мутагенів була різною і не залежала від рівня радіації в їхньому середовищі проживання. Це означає, що хробаки в Чорнобильській зоні не розвинули своєї стійкості до радіації, а їхня еволюція внаслідок радіаційного впливу не прискорилася.

Це дослідження може дати відповідь і на питання, які важливі для людей. Наприклад, вони можуть допомогти вченим зрозуміти, чому деякі люди більш схильні до пошкодження ДНК, ніж інші, і таким чином відкрити нові шляхи для розвитку раку та інших захворювань.

Зауважимо, раніше вчені з'ясували, що східні деревні жаби мутували, щоб захиститись від радіації. Дослідники вважають, що це стало можливим через швидку зміну кольору шкіри.