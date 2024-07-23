Скот жевал траву возле путей, перегораживая дорогу поездам. Некоторые рейсы прибыли с опозданием, а маршруты других пришлось скорректировать.

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Стадо коров вышло на рельсы в Шотландии

Недавно в социальных сетях появилась фотография, на которой изображен черно-белый скот, пасущийся возле железнодорожных путей, преграждая путь поездам, что проезжают мимо нее.

Извините за задержку на магистрали Эдинбург-Глазго, произошедшую сегодня утром возле Лензи. Мы имеем дело со стадом из 12 коров, которые попали на железнодорожные пути. Наша команда работает над тем, чтобы убрать их как можно скорее,

– говорится в сообщении Network Rail.



Стадо коров вышло на пути в Шотландии / Фото Network Rail Scotland

Железная дорога ScotRail объявила о перебоях в движении поездов из-за препятствия на пути. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании, поскольку железнодорожники работают над тем, чтобы очистить территорию от стада коров.

Кроме того, железнодорожное сообщение в центральной Шотландии, в частности в Глазго и Мазервеле, претерпело значительные задержки из-за масштабного отключения электроэнергии. В результате пассажиры опаздывали на рейсы, а некоторые поезда пришлось перенаправлять. Однако, впоследствии движение поездов было полностью восстановлено.