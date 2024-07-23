Худоба жувала траву біля колій, перегороджуючи дорогу потягам. Деякі рейси прибули із запізненням, а маршрути інших довелося скорегувати.

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Стадо корів вийшло на колії в Шотландії

Нещодавно в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій зображено чорно-білу худобу, що пасеться біля залізничних колій, перегороджуючи шлях потягам, які проїжджають повз неї.

Вибачте за затримку на магістралі Единбург-Глазго, що сталася сьогодні вранці біля Лензі. Ми маємо справу зі стадом з 12 корів, які потрапили на залізничні колії. Наша команда працює над тим, щоб прибрати їх якомога швидше,

— йдеться у повідомленні Network Rail.



Стадо корів вийшло на колії в Шотландії / Фото Network Rail Scotland

Залізниця ScotRail оголосила про перебої в русі поїздів через перешкоду на колії. Пасажирів попередили про можливі зміни у розкладі, оскільки залізничники працюють над тим, щоб очистити територію від стада корів.

Крім того, залізничне сполучення в центральній Шотландії, зокрема в Глазго та Мазервелі, зазнало значних затримок через масштабне відключення електроенергії. В результаті пасажири запізнювалися на рейси, а деякі поїзди довелося перенаправляти. Однак, згодом рух поїздів було повністю відновлено.