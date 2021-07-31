Медленных животных дети переносят через дорогу, чтобы те не попали под колеса автомобилей. И пока не надо будет ходить в школу, ребята в дальнейшем планируют заниматься их безопасностью.
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Почему дети начали спасать черепах
В прошлом месяце братья Коул и Блейк Мейер, в возрасте 10 и 8 лет, ехали на велосипедах на рыбалку. По дороге они увидели ужасное зрелище – кучу мертвых черепашек, раздавленных автомобилями. Это был участок пути между двумя водно-болотными угодьями.
Растроганные разрушительным видом, братья остановились и начали помогать другим маленьким черепашкам, которые медленно перебирались на другую сторону дороги.
Мы взяли по одной в каждую руку и перенесли их через дорогу, а потом вернулись еще немного. Мы провели там целый день, спасая черепах,
– рассказывает Коул.
Вскоре к братьям приехали на велосипедах трое их друзей: 8-летний Кайсен Венцель, 9-летний Кейган Гувер и 11-летний Закаис Мо. Увидев чем занимаются Коул и Блейк, они предложили свою помощь. В тот день дружная команда решила, что это лето они максимально посвятят спасению черепах.
Слева направо: Блейк Мейер, Кейган Гувер, Коул Мейер, Кейсен Венцель и Закаис Мо / Фото The Washington Post
Спасательная миссия
- Теперь ребята ежедневно проводят там много времени.
- Обычно они переходят дорогу только тогда, когда нет машин.
- Но иногда детям приходится поднимать руки, чтобы остановить машину и помешать наезда на черепаху, которая как раз идет по пути.
- Команда подсчитала, что уже они спасли более 2 сотен животных, большинство из которых были действительно маленькими.
Кейган Гувер с черепашкой, которую он спас этим летом / Фото The Washington Post
Мы помогаем черепахам увидеть много лишних дней, и это заставляет меня чувствовать себя счастливым. Им, видимо, нравится, что мы их переносим, но обычно они втягивают голову внутрь, как только мы берем их в руки,
– делится Кейган.
Родители детей очень гордятся тем, как они проводят лето. Говорят, что ребята имеют лучший солнечный загар. И это неудивительно, ведь иногда они выходят из дома с самого утра и возвращаются вечером.
Кайсен Венцель у водоема / Фото The Washington Post
Друзья планируют продолжать свою спасательную миссию до конца лета.
У нас будет что-то крутое, чтобы рассказать людям, когда мы вернемся в школу,
– отметил Кейган.
Ребята спасли более 200 черепах / Фото The Washington Post
Почему черепахи выходят на дорогу
Как пояснил биолог из Департамента природных ресурсов штата Айова Скотт Груммер, весна и лето – это время, когда черепахи ищут новые места для гнездования. Поскольку два водоема разделяет дорога, естественно, что животные переходят ее.
То, что делают эти дети, является прекрасным, и я надеюсь, что их любовь к сохранению останется с ними на всю жизнь,
– сказал Груммер.
Приверженность молодых людей защите черепах принесла им много похвал в Вентури, ведь эта проблема давно известна в городе. И в основном это происходит потому, что черепашки настолько маленькие, что некоторые водители просто не замечают их.
Закаиос Мо был расстроен, когда в прошлом месяце обнаружил раздавленную черепаху / Фото The Washington Post