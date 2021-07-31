Медленных животных дети переносят через дорогу, чтобы те не попали под колеса автомобилей. И пока не надо будет ходить в школу, ребята в дальнейшем планируют заниматься их безопасностью.

Читайте также Верный друг: почему собаки становятся замечательными домашними любимцами

Почему дети начали спасать черепах

В прошлом месяце братья Коул и Блейк Мейер, в возрасте 10 и 8 лет, ехали на велосипедах на рыбалку. По дороге они увидели ужасное зрелище – кучу мертвых черепашек, раздавленных автомобилями. Это был участок пути между двумя водно-болотными угодьями.

Растроганные разрушительным видом, братья остановились и начали помогать другим маленьким черепашкам, которые медленно перебирались на другую сторону дороги.

Мы взяли по одной в каждую руку и перенесли их через дорогу, а потом вернулись еще немного. Мы провели там целый день, спасая черепах,

– рассказывает Коул.

Вскоре к братьям приехали на велосипедах трое их друзей: 8-летний Кайсен Венцель, 9-летний Кейган Гувер и 11-летний Закаис Мо. Увидев чем занимаются Коул и Блейк, они предложили свою помощь. В тот день дружная команда решила, что это лето они максимально посвятят спасению черепах.



Слева направо: Блейк Мейер, Кейган Гувер, Коул Мейер, Кейсен Венцель и Закаис Мо / Фото The Washington Post

Спасательная миссия

Теперь ребята ежедневно проводят там много времени.

Обычно они переходят дорогу только тогда, когда нет машин.

Но иногда детям приходится поднимать руки, чтобы остановить машину и помешать наезда на черепаху, которая как раз идет по пути.

Команда подсчитала, что уже они спасли более 2 сотен животных, большинство из которых были действительно маленькими.



Кейган Гувер с черепашкой, которую он спас этим летом / Фото The Washington Post

Мы помогаем черепахам увидеть много лишних дней, и это заставляет меня чувствовать себя счастливым. Им, видимо, нравится, что мы их переносим, но обычно они втягивают голову внутрь, как только мы берем их в руки,

– делится Кейган.

Родители детей очень гордятся тем, как они проводят лето. Говорят, что ребята имеют лучший солнечный загар. И это неудивительно, ведь иногда они выходят из дома с самого утра и возвращаются вечером.



Кайсен Венцель у водоема / Фото The Washington Post

Понять поведение животных иногда очень непросто. И в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.

Друзья планируют продолжать свою спасательную миссию до конца лета.

У нас будет что-то крутое, чтобы рассказать людям, когда мы вернемся в школу,

– отметил Кейган.



Ребята спасли более 200 черепах / Фото The Washington Post

Почему черепахи выходят на дорогу

Как пояснил биолог из Департамента природных ресурсов штата Айова Скотт Груммер, весна и лето – это время, когда черепахи ищут новые места для гнездования. Поскольку два водоема разделяет дорога, естественно, что животные переходят ее.

То, что делают эти дети, является прекрасным, и я надеюсь, что их любовь к сохранению останется с ними на всю жизнь,

– сказал Груммер.

Приверженность молодых людей защите черепах принесла им много похвал в Вентури, ведь эта проблема давно известна в городе. И в основном это происходит потому, что черепашки настолько маленькие, что некоторые водители просто не замечают их.



Закаиос Мо был расстроен, когда в прошлом месяце обнаружил раздавленную черепаху / Фото The Washington Post