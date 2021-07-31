Повільних тварин діти переносять через дорогу, щоб ті не потрапили під колеса автомобілів. І допоки не треба буде ходити до школи, хлопці надалі планують опікуватися їхньою безпекою.

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Чому діти почали рятувати черепах

Минулого місяця брати Коул і Блейк Мейєри, віком 10 і 8 років, їхали велосипедами на риболовлю. Дорогою вони побачили жахливе видовище – купу мертвих черепашок, розчавлених автомобілями. Це була ділянка шляху між двома водно-болотними угіддями.

Розчулені руйнівним виглядом, брати зупинилися і почали допомагати іншим маленьким черепашкам, які повільно перебиралися на інший бік дороги.

Ми взяли по одній у кожну руку і перенесли їх через дорогу, а потім повернулися ще трохи. Ми провели там цілий день, рятуючи черепах,
– розповідає Коул.

Невдовзі до братів приїхали на велосипедах троє їхніх друзів: 8-річний Касен Венцель, 9-річний Кейган Гувер та 11-річний Закаїс Мо. Побачивши чим займаються Коул і Блейк, вони запропонували свою допомогу. У той день дружня команда вирішила, що це літо вони максимально присвятять порятунку черепах.


Зліва направо: Блейк Мейєр, Кейган Гувер, Коул Мейєр, Кейсен Венцель та Закайос Мо / Фото The Washington Post

Рятувальна місія

  • Тепер хлопці щодня проводять там багато часу.
  • Зазвичай вони переходять дорогу лише тоді, коли немає машин.
  • Але інколи дітям доводиться підіймати руки, щоб зупинити машину та перешкодити наїзду на черепаху, яка якраз рухається шляхом.
  • Команда підрахувала, що вже вони врятували понад 2 сотні тварин, більшість з яких були дійсно маленькі.


Кейган Гувер з черепашкою, яку він врятував цього літа / Фото The Washington Post

Ми допомагаємо черепахам побачити багато зайвих днів, і це змушує мене відчувати себе щасливим. Їм, мабуть, подобається, що ми їх переносимо, але зазвичай вони засувають голови всередину, як тільки ми беремо їх в руки,
– ділиться Кейган.

Батьки дітей дуже пишаються тим, як вони проводять літо. Кажуть, що хлопці мають найкращу сонячну засмагу. І це не дивно, адже інколи вони виходять з дому з самого ранку і повертаються ввечері.


Касен Венцель біля водойми / Фото The Washington Post

Друзі планують продовжувати свою рятувальну місію до кінця літа.

У нас буде щось круте, щоб розказати людям, коли ми повернемося до школи,
– зазначив Кейган.


Хлопці врятували вже понад 200 черепах / Фото The Washington Post

Чому черепахи виходять на дорогу

Як пояснив біолог з Департаменту природних ресурсів штату Айова Скотт Груммер, весна та літо – це час, коли черепахи шукають нові місця для гніздування. Оскільки дві водойми розділяє дорога, природно, що тварини переходять її.

Те, що роблять ці діти, є чудовим, і я сподіваюся, що їхня любов до збереження залишиться з ними протягом усього життя,
– сказав Груммер.

Прихильність молодих людей захисту черепах принесла їм багато похвал у Вентурі, адже ця проблема давно відома у місті. І переважно це стається тому, що черепашки настільки маленькі, що деякі водії просто не помічають їх.


Закайос Мо був засмучений, коли минулого місяця виявив розчавлену черепаху / Фото The Washington Post