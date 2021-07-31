Повільних тварин діти переносять через дорогу, щоб ті не потрапили під колеса автомобілів. І допоки не треба буде ходити до школи, хлопці надалі планують опікуватися їхньою безпекою.

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Чому діти почали рятувати черепах

Минулого місяця брати Коул і Блейк Мейєри, віком 10 і 8 років, їхали велосипедами на риболовлю. Дорогою вони побачили жахливе видовище – купу мертвих черепашок, розчавлених автомобілями. Це була ділянка шляху між двома водно-болотними угіддями.

Розчулені руйнівним виглядом, брати зупинилися і почали допомагати іншим маленьким черепашкам, які повільно перебиралися на інший бік дороги.

Ми взяли по одній у кожну руку і перенесли їх через дорогу, а потім повернулися ще трохи. Ми провели там цілий день, рятуючи черепах,

– розповідає Коул.

Невдовзі до братів приїхали на велосипедах троє їхніх друзів: 8-річний Касен Венцель, 9-річний Кейган Гувер та 11-річний Закаїс Мо. Побачивши чим займаються Коул і Блейк, вони запропонували свою допомогу. У той день дружня команда вирішила, що це літо вони максимально присвятять порятунку черепах.



Зліва направо: Блейк Мейєр, Кейган Гувер, Коул Мейєр, Кейсен Венцель та Закайос Мо / Фото The Washington Post

Рятувальна місія

Тепер хлопці щодня проводять там багато часу.

Зазвичай вони переходять дорогу лише тоді, коли немає машин.

Але інколи дітям доводиться підіймати руки, щоб зупинити машину та перешкодити наїзду на черепаху, яка якраз рухається шляхом.

Команда підрахувала, що вже вони врятували понад 2 сотні тварин, більшість з яких були дійсно маленькі.



Кейган Гувер з черепашкою, яку він врятував цього літа / Фото The Washington Post

Ми допомагаємо черепахам побачити багато зайвих днів, і це змушує мене відчувати себе щасливим. Їм, мабуть, подобається, що ми їх переносимо, але зазвичай вони засувають голови всередину, як тільки ми беремо їх в руки,

– ділиться Кейган.

Батьки дітей дуже пишаються тим, як вони проводять літо. Кажуть, що хлопці мають найкращу сонячну засмагу. І це не дивно, адже інколи вони виходять з дому з самого ранку і повертаються ввечері.



Касен Венцель біля водойми / Фото The Washington Post

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Друзі планують продовжувати свою рятувальну місію до кінця літа.

У нас буде щось круте, щоб розказати людям, коли ми повернемося до школи,

– зазначив Кейган.



Хлопці врятували вже понад 200 черепах / Фото The Washington Post

Чому черепахи виходять на дорогу

Як пояснив біолог з Департаменту природних ресурсів штату Айова Скотт Груммер, весна та літо – це час, коли черепахи шукають нові місця для гніздування. Оскільки дві водойми розділяє дорога, природно, що тварини переходять її.

Те, що роблять ці діти, є чудовим, і я сподіваюся, що їхня любов до збереження залишиться з ними протягом усього життя,

– сказав Груммер.

Прихильність молодих людей захисту черепах принесла їм багато похвал у Вентурі, адже ця проблема давно відома у місті. І переважно це стається тому, що черепашки настільки маленькі, що деякі водії просто не помічають їх.



Закайос Мо був засмучений, коли минулого місяця виявив розчавлену черепаху / Фото The Washington Post