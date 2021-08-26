В США родился щенок с 5 лапками: видео и фото необычного песика

26 августа 2021 , 21:25
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тикток Norcal Bully Breed Rescue

В Калифорнии родился бульдог с очень необычной аномалией. Сначала зоозащитники, у которых оказался щенок, думали, что у него два хвостика.

Впоследствии специалисты установили, что у малыша пятая лапка. Щенка иронично назвали Шанель №5 и стали постить с ней тикток-видео. 

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Щенок с пятью лапками

Зоозащитная организация Norcal bully breed rescue, которая занимается щенком, стала выкладывать с ней забавные кадры. Малютка бульдог стала очень популярной в сети: одно из видео за считанные дни набрало 9 миллионов просмотров. 

@norcal_bullybreed_rescue

Пятница, 5 этап. ## fyp ## foryoupage ## fyp シ ## 5legs ## puppiesoftiktok ## viral ## ## dogsoftiktok ## JifRapChallenge ## norcalbullybreedrescue ## NeverStopExploring

♬ оригинальный звук - NorCal_BullyBreed_Rescue

На "лишней конечности" видно маленькую стопу с тремя пальцами и тремя подушечками. Кто владельцы необычного бульдога – неизвестно. У зоозащитников он оказался из ветеринарной клиники. К сожалению, там не знали о его судьбе.

Ветеринар подтвердил, что у Шанель пять ног. В одном из видео опекун объяснил, что неизвестно, что врачи будут делать с ногой. Вероятно, что она останется, если не будет мешать развитию. Сейчас щенок уже научился ходить, однако не опирается на пятую конечность. 


Щенок уже научился ходить, однако на 5 лапу не ступает / Скриншот с видео

Шанель №5 сейчас занимается приемный воспитатель с Norcal Bully Breed Rescue. Далее ей будут искать любящую семью.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

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Что это за приют для бульдогов

  • Norcal Bully Breed Rescue – это патронажная служба спасения, расположенная в районе Сакраменто в Калифорнии. 
  • Особенность этого приюта в том, что по факту приюта как такового нет. Все воспитанники находятся в любящих приемных семьях
  • Вторая важная деталь – зоозащитники занимаются спасением только бульдогов – одной из самых популярных пород США.
  • Все собаки у зоозащитников такие, которые были бы "неприемлемыми" в обычных приютах. Это собачки с серьезными травмами, беременные собаки, которых не хотят усыновлять, боязливые или агрессивные бульдоги. 
Автор: Вероніка Климська