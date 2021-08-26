Впоследствии специалисты установили, что у малыша пятая лапка. Щенка иронично назвали Шанель №5 и стали постить с ней тикток-видео.

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Щенок с пятью лапками

Зоозащитная организация Norcal bully breed rescue, которая занимается щенком, стала выкладывать с ней забавные кадры. Малютка бульдог стала очень популярной в сети: одно из видео за считанные дни набрало 9 миллионов просмотров.

На "лишней конечности" видно маленькую стопу с тремя пальцами и тремя подушечками. Кто владельцы необычного бульдога – неизвестно. У зоозащитников он оказался из ветеринарной клиники. К сожалению, там не знали о его судьбе.

Ветеринар подтвердил, что у Шанель пять ног. В одном из видео опекун объяснил, что неизвестно, что врачи будут делать с ногой. Вероятно, что она останется, если не будет мешать развитию. Сейчас щенок уже научился ходить, однако не опирается на пятую конечность.



Щенок уже научился ходить, однако на 5 лапу не ступает / Скриншот с видео

Шанель №5 сейчас занимается приемный воспитатель с Norcal Bully Breed Rescue. Далее ей будут искать любящую семью.

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