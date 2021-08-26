Згодом спеціалісти встановили, що у малюка п'ята лапка. Цуценя іронічно назвали Шанель №5 і стали постити з нею тікток-відео.
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Цуценя із п'ятьма лапками
Зоозахисницька організація Norcal bully breed rescue, яка опікується цуценям, стала викладати із нею кумедні кадри. Малютка бульдог стала дуже популярною у мережі: одне з відео за лічені дні набрало 9 мільйонів переглядів.
На "зайвій кінцівці" видно маленьку стопу з трьома пальцями і трьома подушечками. Хто власники незвичного бульдога – невідомо. У зоозахисників він опинився з ветеринарної клініки. На жаль, там не знали його долі.
Ветеринар підтвердив, що у Шанель п'ять ніг. В одному з відео опікун пояснив, що невідомо, що лікарі робитимуть з ногою. Ймовірно, що вона залишиться, якщо не заважатиме розвитку. Зараз цуценя вже навчилося ходити, однак не спирається на п'яту кінцівку.
Цуценя вже навчилося ходити, однак на 5 лапу не ступає / Скриншот з відео
Шанеллю № 5 наразі опікується прийомний вихователь з Norcal Bully Breed Rescue. Далі їй шукатимуть люблячу родину.
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Що це за притулок для бульдогів
- Norcal Bully Breed Rescue – це патронатна служба порятунку, розташована в районі Сакраменто у Каліфорнії.
- Особливість цього притулку у тому, що по факту притулку як такого немає. Усі вихованці перебувають у люблячих прийомних сім'ях
- Друга важлива деталь – зоозахисники займаються порятунком лише бульдогів – однієї з найпопулярніших порід США.
- Усі собаки у зоозахисників такі, які були б "неприйнятними" у звичайних притулках. Це песики із серйозними травмами, вагітні собаки, яких не хочуть усиновлювати, боязливі чи агресивні бульдоги.