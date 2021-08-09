В США мужчина поймал рыбу с человеческими зубами: эпичные фото

Рыба весом 4 килограмма поражает своими ровными белыми зубами. Однако такая находка не является аномалией или мутантом.

Рыбак Натан Мартин из Северной Калифорнии был шокирован после того, как поймал удивительную рыбу. Фотографиями находки он поделился с пользователями сети.

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Удивительная рыба / Фото George Craig

Archosargus probatocephalus – рыба вида окунеобразных. Представители вида имеют несколько рядов зубов, передние из которых визуально напоминают человеческие. Своими мощными зубами рыбы крушат моллюсков и морских ежей.

Натан Мартин поймал необычную рыбу на популярном пирсе Джаннет, который является самым длинным в Северной Калифорнии. Он планирует повесить свой трофей на стену.



Рыбалка и его добыча / Фото George Craig

Фотографиями зубастой рыбы поделилась официальная страница пирса Джаннет в Фейсбуке. Фотографии стали вирусными, однако некоторые люди не верят, что такая рыба действительно существует.



Эти окунеобразные рыбы имеют удивительные зубы / Фото Getty

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