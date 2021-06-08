Оригинальное видео, которое разместил на своей странице пользователь инстаграма Джей Брюэр, стало вирусным в сети. Животное с впечатляющими мышцами набрало уже более 365 тысяч лайков.

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Мужчина на видео пытается накормить сумчатое животное. Он подписал свою публикацию так: "Кенгуру в Техасе, кажется, даже больше, чем кенгуру в Австралии".

Он заставил меня сделать несколько отжиманий, – комментируют пользователи сети.

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