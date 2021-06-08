Оригінальне відео, яке розмістив на своїй сторінці користувач інстаграму Джей Брюер, стало вірусним в мережі. Тварина з вражаючими м'язами набрала вже понад 365 тисяч лайків.

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Чоловік на відео намагається нагодувати сумчасту тварину. Він підписав свою публікацію так: "Кенгуру в Техасі, здається, навіть більші, ніж кенгуру в Австралії".

Він змусив мене зробити декілька віджимань, – коментують користувачі мережі.

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Тільки погляньте на цього красунчика-кенгуру