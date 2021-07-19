Самые спокойные породы собак: для тех, кто не любит шум

В зависимости от темперамента и собственного характера, человек хочет иметь любимца, который как бы "отражает" его. Часто "нужную" характеристику можно найти в определенной породе собаки.

Конечно, каждое животное – уникально, но есть общие определяющие черты, которые характерны для представителей одной породы. В этом материале расскажем о самых спокойных собаках.

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Немецкий дог

Будучи одной из самых крупных пород собак, доги могут пугать. На самом деле они очень дружелюбны, добры и преданны. Из них получаются замечательные семейные домашние животные, поскольку они имеют тесную связь с хозяевами.



Размер немецкого дога – не помеха быть спокойным / Фото с Unsplash

Доги – спокойные собаки с равномерным темпераментом. Они любят отдыхать на диване со своими людьми.

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Бульмастиф

Это еще одна порода, которая может отпугивать из-за размера. Они – большие и мускулистые рабочие собаки. Все же за угрожающим и солидным видом, бульмастифы – ласковые, игривые и семейные собаки.

Они защитники и превосходные собаки-охранники, но одновременно нежные с детьми и друзьями. Если вы ищете спокойного, доброжелательного сторожевого пса, чтобы защитить свою семью, то рассмотрите породу бульмастифа.



Бульмастиф, несмотря на грозный вид – ласковый / Фото с akc.org

Мопс

В отличие от первых двух пород, мопсики – маленькие и не грозные. Их волшебная морщинистая голова, короткий нос и часто рыхлые тела мгновенно вызывают улыбку на лице.

Они спокойны, но одновременно любят играть. Мопсы – идеальные домашние животные для людей, которые отличаются слабой активностью и любят провести вечер за телевизором или в интернете.



Мопсы – одни из самых спокойных собак средних размеров / Фото с Unsplash

Французский бульдог

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Французские бульдоги – симпатичные, оживленные домашние животные с волшебными чертами. Французские бульдоги – ласковые и дружелюбные. Они относительно спокойные и подходят для хозяев, живущих в небольших помещениях.



Французские бульдоги и компактные, и спокойные / Фото с Unsplash

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Кавалер кинг Чарльз спаниель

Этот вид спаниелей не зря так популярен во всем мире. Это ласковые, спокойные и семейные собаки с нежным характером.

Их потребности в физических упражнениях относительно низкие. Кавалер кинг Чарльз спаниель может довольствоваться спокойными пешими прогулками.



Кавалер кинг Чарльз спаниель / Фото с lapki