Ученые взяли 40 собак совершенно разных пород и в течение 3 месяцев учили их запоминать названия как минимум двух своих игрушек.

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После этого они провели контрольный замер. Абсолютным победителем стал бордер-колли – собака смогла удержать в голове названия сразу 37 игрушек.

Кстати, ранее представитель этой же породы установил фантастический рекорд, запомнив аж 1000 существительных. К сожалению, в 2019 году эта собака умерла.

Бордер-колли легко все запоминает / Фото Daily Paws

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том , чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



https://pets.24tv.ua/nadprirodna-viddanist-yak-sobaka-sumuvav-za-poranenim-biytsem_n1678082 Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.https://pets.24tv.ua/nadprirodna-viddanist-yak-sobaka-sumuvav-za-poranenim-biytsem_n1678082