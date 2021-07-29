Спят как люди: милые и забавные фото котиков, которые умеют отдыхать правильно

29 июля 2021 , 22:10
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Источник:

Boredpanda

Часто будущие владельцы кошек твердо говорят, что животное ни в коем случае не будет спать в постели. И так же часто они нарушают свое обещание, и любимцы начинают наглеть уже в первый день в новом доме.

Если у вас есть котик, то вам хорошо известно, что эта небольшое животное может занять широкую двуспальную кровать. И сделать это так, что места вам совсем не останется. Предлагаем посмотреть забавные фото кошек, которые умеют расслабляться в тепленькой кроватке.

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Идеальная кровать для кошки


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Так преподаватель проводит онлайн-занятия


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Этот кот как-то неправильно использует одеяло


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Чудесный сон


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Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Эти котики выглядят идеально


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Когда умеешь отдыхать на полную


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Спит как человек


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Забавно Кот написал материал на сайт о компьютерных играх

Сладких снов!


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