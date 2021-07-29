Спят как люди: милые и забавные фото котиков, которые умеют отдыхать правильно
29 июля 2021 , 22:10Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Часто будущие владельцы кошек твердо говорят, что животное ни в коем случае не будет спать в постели. И так же часто они нарушают свое обещание, и любимцы начинают наглеть уже в первый день в новом доме.
Если у вас есть котик, то вам хорошо известно, что эта небольшое животное может занять широкую двуспальную кровать. И сделать это так, что места вам совсем не останется. Предлагаем посмотреть забавные фото кошек, которые умеют расслабляться в тепленькой кроватке.
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