Якщо у вас є котик, то вам добре відомо, що ця невелика тварина може зайняти широке двоспальне ліжко. Й зробити це так, що місця вам зовсім не залишиться. Пропонуємо подивитися кумедні фото котів, які вміють розслаблятися в тепленькому ліжечку.

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Ідеальне ліжко для кішки



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Киця заховалася



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Коли понеділок, а тобі нікуди не потрібно



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Так викладачка проводить онлайн-заняття



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Цей кіт якось неправильно використовує ковдру



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Чудовий сон



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Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Ці котики виглядають ідеально



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Коли вмієш відпочивати на повну



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Спить як людина



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Кумедно Кіт написав матеріал на сайт про комп'ютерні ігри

Солодких снів!