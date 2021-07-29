Якщо у вас є котик, то вам добре відомо, що ця невелика тварина може зайняти широке двоспальне ліжко. Й зробити це так, що місця вам зовсім не залишиться. Пропонуємо подивитися кумедні фото котів, які вміють розслаблятися в тепленькому ліжечку.

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Ідеальне ліжко для кішки

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Киця заховалася

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Коли понеділок, а тобі нікуди не потрібно

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Так викладачка проводить онлайн-заняття

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Цей кіт якось неправильно використовує ковдру

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Чудовий сон

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Ці котики виглядають ідеально

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Коли вмієш відпочивати на повну

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Спить як людина

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Кумедно Кіт написав матеріал на сайт про комп'ютерні ігри

Солодких снів!

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