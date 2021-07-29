Если у вас есть котик, то вам хорошо известно, что эта небольшое животное может занять широкую двуспальную кровать. И сделать это так, что места вам совсем не останется. Предлагаем посмотреть забавные фото кошек, которые умеют расслабляться в тепленькой кроватке.

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Идеальная кровать для кошки

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Киса спряталась

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Когда понедельник, а тебе никуда не надо

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Так преподаватель проводит онлайн-занятия

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Этот кот как-то неправильно использует одеяло

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Чудесный сон

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Эти котики выглядят идеально

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Когда умеешь отдыхать на полную

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Спит как человек

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Забавно Кот написал материал на сайт о компьютерных играх

Сладких снов!

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