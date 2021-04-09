В селе Плесецком на электростолбе много лет гнездился аист. Но этой весной гнездо покосилось и стало разрушаться. Птица, как могла, самостоятельно пыталась его отремонтировать, но ему не удавалось.

За попытками аиста спасти свое гнездо наблюдали местные жители. Потом они решили обратиться к группе спасения животных Kyiv Animal Rescue Group.

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Спасение аиста гнезда: что сделали жители

Для того, чтобы помочь в ремонте гнезда, диспетчер Команды спасения животных порекомендовала жителям самостоятельно выполнить ряд действий, без которых спасатели не смогли бы помочь.

К сожалению, в большинстве случаев жители отказываются выполнять рекомендации. Тогда они обижаются, что им отказывают в выезде, а гнездо продолжает разрушаться. Впрочем, с жителями села Плесецкого произошло иначе: менее чем за сутки они сделали все необходимые работы.

Что сделали жители

Договорились с электриками об отключении столба от сети на время проведения аварийных работ.

Нашли сварщика, который по техническому описанию собрал опору для гнезда.

Нашли экскаватор с большим ковшом для подъема и монтажа конструкции.

После выполнения всех рекомендаций, спасатели прибыли на место для проведения аварийно-восстановительных работ.

Остатки старого гнезда были осторожно демонтированы со столба и закреплены на металлической раме. Рама поднята и установлена ​​на место. Через несколько часов после окончания работ аист вернулся на место и продолжил самостоятельный ремонт гнезда.

Как проходила спасательная операция аиста гнезда / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Команда спасения животных благодарит неравнодушным к судьбе аистов жителей села Плесецкого. "Надеемся, что такие люди будут встречаться чаще, ведь помогать природе гораздо проще, если есть такие помощники", – написали спасатели.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить долгой, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.