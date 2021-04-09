Как спасти аварийное гнездо аиста: пример с Киевщины
В селе Плесецком на электростолбе много лет гнездился аист. Но этой весной гнездо покосилось и стало разрушаться. Птица, как могла, самостоятельно пыталась его отремонтировать, но ему не удавалось.
Источник:Kyiv Animal Rescue Group
За попытками аиста спасти свое гнездо наблюдали местные жители. Потом они решили обратиться к группе спасения животных Kyiv Animal Rescue Group.
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Спасение аиста гнезда: что сделали жители
Для того, чтобы помочь в ремонте гнезда, диспетчер Команды спасения животных порекомендовала жителям самостоятельно выполнить ряд действий, без которых спасатели не смогли бы помочь.
К сожалению, в большинстве случаев жители отказываются выполнять рекомендации. Тогда они обижаются, что им отказывают в выезде, а гнездо продолжает разрушаться. Впрочем, с жителями села Плесецкого произошло иначе: менее чем за сутки они сделали все необходимые работы.
Что сделали жители
- Договорились с электриками об отключении столба от сети на время проведения аварийных работ.
- Нашли сварщика, который по техническому описанию собрал опору для гнезда.
- Нашли экскаватор с большим ковшом для подъема и монтажа конструкции.
После выполнения всех рекомендаций, спасатели прибыли на место для проведения аварийно-восстановительных работ.
- Остатки старого гнезда были осторожно демонтированы со столба и закреплены на металлической раме.
- Рама поднята и установлена на место.
- Через несколько часов после окончания работ аист вернулся на место и продолжил самостоятельный ремонт гнезда.
Как проходила спасательная операция аиста гнезда / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Команда спасения животных благодарит неравнодушным к судьбе аистов жителей села Плесецкого. "Надеемся, что такие люди будут встречаться чаще, ведь помогать природе гораздо проще, если есть такие помощники", – написали спасатели.
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