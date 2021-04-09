Як врятувати аварійне лелече гніздо: приклад з Київщини
У селі Плесецькому на електростовпі багато років гніздувався лелека. Але цієї весни гніздо покосилося і стало руйнуватися. Птах, як міг, самотужки намагався його поремонтувати, але йому не вдавалося.
Джерело:Kyiv Animal Rescue Group
За потугами лелеки врятувати своє гніздо спостерігали місцеві мешканці. Відтак вони вирішили звернутися до групи порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group.
Зверніть увагу У Полтаві знайшли собаку в смітнику: песику потрібен новий дім – відео
Порятунок лелечого гнізда: що зробили мешканці
Для того, щоб допомогти в ремонті гнізда, диспетчерка Команди порятунку тварин порекомендувала жителям самостійно виконати низку дій, без яких рятувальники не змогли б допомогти.
На жаль, в більшості випадків мешканці відмовляються виконувати рекомендації. Тоді вони ображаються, що їм відмовляють у виїзді, а гніздо і далі руйнується. Втім, з жителями села Плесецького сталося інакше: менш ніж за добу вони зробили усі необхідні роботи.
Що зробили жителі
- Домовилися з електриками про відімкнення стовпа від мережі на час проведення аварійних робіт.
- Знайшли зварника, який за технічним описом зібрав опору для гнізда.
- Знайшли екскаватор з великим ковшем для підйому і монтажу конструкції.
Після виконання всіх рекомендацій, рятувальники прибули на місце для проведення аварійно-відновлювальних робіт.
- Залишки старого гнізда були обережно демонтовані зі стовпа і закріплені на металевій рамі.
- Рама піднята і встановлена на місце.
- За декілька годин після закінчення робіт лелека повернувся на місце і продовжив самостійний ремонт гнізда.
Як проходила рятувальна операція лелечого гнізда / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Команда порятунку тварин дякує небайдужих до долі лелек жителів села Плесецьке. "Сподіваємося, що такі люди будуть зустрічатися частіше, допомагати природі набагато простіше, якщо є такі помічники", – написали рятувальники.
Поділитися новиною