В Полтаве нашли собаку в мусорном баке: песику нужен новый дом – видео
Эта история могла бы закончиться трагически, если бы не полтавские волонтеры. Женщина нашла в помойке живую собаку. Животное спасли и отвезли в ветеринарную клинику.
Источник:PTV
В полтавском микрорайоне Рыбцы нашли собаку. Беднягу кто-то выбросил на помойку. У животного был старый перелом лапы, искривленный позвоночник, побои на теле и плохое зрение.
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Ветеринары спасли Джека / Фото PTV
Жительница Полтавы Елена Тарбеева, которая нашла собаку, рассказывает, что пес не мог даже стоять на лапках.
Он был очень худой. Он не смог стоять на ногах, сразу упал, прошел несколько метров и лег на обочине, – рассказывает женщина.
Собаку сразу отвезли в ветеринарную клинику. Там ей оказали помощь. Находку назвали Джек. Ежедневно собаке делают перевязки, закапывают глаза и ставят капельницы.
Дает о себе знать и старый перелом лапы. Кости в том месте очень воспаленные, рассказывают ветеринары. Но уже вскоре Джека выпишут из больницы и ему нужен будет новый дом.
Несмотря на пережитый ужас, пес очень спокойный. Он дает делать с собой все манипуляции – ветеринары даже не надевают ему намордник.
Этот спокойный пес ищет новый дом и добрых хозяев / Фото PTV
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Посмотрите видео про спасенного Джека:
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