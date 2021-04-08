Эта история могла бы закончиться трагически, если бы не полтавские волонтеры. Женщина нашла в помойке живую собаку. Животное спасли и отвезли в ветеринарную клинику.

В полтавском микрорайоне Рыбцы нашли собаку. Беднягу кто-то выбросил на помойку. У животного был старый перелом лапы, искривленный позвоночник, побои на теле и плохое зрение.

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Ветеринары спасли Джека / Фото PTV

Жительница Полтавы Елена Тарбеева, которая нашла собаку, рассказывает, что пес не мог даже стоять на лапках.

Он был очень худой. Он не смог стоять на ногах, сразу упал, прошел несколько метров и лег на обочине, – рассказывает женщина.

Собаку сразу отвезли в ветеринарную клинику. Там ей оказали помощь. Находку назвали Джек. Ежедневно собаке делают перевязки, закапывают глаза и ставят капельницы.

Дает о себе знать и старый перелом лапы. Кости в том месте очень воспаленные, рассказывают ветеринары. Но уже вскоре Джека выпишут из больницы и ему нужен будет новый дом.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Несмотря на пережитый ужас, пес очень спокойный. Он дает делать с собой все манипуляции – ветеринары даже не надевают ему намордник.



Этот спокойный пес ищет новый дом и добрых хозяев / Фото PTV

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Присмотритесь к Джеку – вдруг он именно тот пес, который станет вашим верным другом. Собачка находится на лечении в клинике "VetМир" по адресу: Полтава, улица Маршала Бирюзова, 58А.