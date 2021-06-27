Благодаря неравнодушным людям: история спасения двух аистят на Хмельнитчине

На Хмельнитчине дерево с гнездом аистов упало на дом. Местные жители вызвали чрезвычайников, чтобы спасти птиц.

Инцидент произошел в селе Немиченци, что в Хмельницкой области. Спасатели рассказали, что к ним обратились местные жители.

Читайте больше Что вызывает аллергическую реакцию на кошек и как ее нейтрализовать: инновация от Purina®

Чрезвычайники спасли аистят с крыши дома

Спасатели приехали по вызову. На кровлю жилого дома поникло дерево с гнездом аистов.

Они осторожно сняли с гнезда двух маленьких аистов. После этого спустили гнездо и убрали дерево с крыши дома,

– рассказали в ДСНС.



Спасатели сняли аистов с поваленного дерева / Фото ДСНС Украины

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь.

Чрезвычайники также рассказали, что заниматься птицами пообещали местные жители.



Дерево, на котором было гнездо птиц, свалилось на крышу дома / Фото ДСНС Украины



Спасатели порезали дерево и спустили гнездо для аистов / Фото ДСНС Украины

Что следует знать о аистах в Украине В Украине распространен белый аист, который преимущественно является перелётным.

Гнездится аист на всей территории страны. Исключение – высокогорья Карпат, крайние юго-восточные районы и Крым.

Хотя в периоды миграций может встречаться везде.

Начиная с 1984 года, в Европе происходит активный прирост численности птиц.

По состоянию на 2004 год в Украине ориентировочно 12 – 18 тисяч пар птиц.

Источник: В Украине распространен белый аист, который преимущественно является перелётным.Гнездится аист на всей территории страны. Исключение – высокогорья Карпат, крайние юго-восточные районы и Крым.Хотя в периоды миграций может встречаться везде.Начиная с 1984 года, в Европе происходит активный прирост численности птиц.По состоянию на 2004 год в Украине ориентировочно 12 – 18 тисяч пар птиц.Источник: Википедия

На территории Украины белому аисту не угрожает вымирание. Однако в Красную книгу Украины занесен аист черный. Его численность в Украине станосить всего 400 – 450 пар.

Интересно Кот покатался на миниконику: милое видео о дружбе животных