Інцидент трапився у селі Немиченці, що у Хмельницькому районі. Рятувальники розповіли, що до них звернулись місцеві мешканці. 

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Надзвичайники врятували лелеченят з даху будинку

Рятувальники приїхали за викликом. На покрівлю житлового будинку похилилось дерево з гніздом лелек.

Вони обережно зняли з гнізда двох маленьких лелеченят. Після цього спустили гніздо та прибрали дерево з даху будинку,
– розповіли в ДСНС.

Надзвичайники врятували лелеченят
Рятувальники зняли лелеченят з поваленого дерева / Фото ДСНС України

Надвичайники також розповіли, що опікуватись птахами пообіцяли місцеві жителі. 
Через повалення дерева рятувальники знімали лелеченят
Дерево, на якому було гніздо птахів, повалилось на дах будинку / Фото ДСНС України 

Рятувальники також пополяли дерево
Рятувальники порізали дерево та спустили гніздо для лелеченят / Фото ДСНС України

Що варто знати про лелек в Україні 

В Україні поширений лелека білий, який переважно є перелітним. 
Гніздиться лелека на всій території країни. Виняток – високогір'я Карпат, крайні південно-східні райони та Крим.
Хоча в періоди міграцій може зустрічатись скрізь.
Починаючи з 1984 року, у Європі відбувається активний приріст чисельності птахів.
Станом на 2004 рік в Україні орієнтовно 12 – 18 тисяч пар птахів.
Джерело: Вікіпедія 

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