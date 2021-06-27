Інцидент трапився у селі Немиченці, що у Хмельницькому районі. Рятувальники розповіли, що до них звернулись місцеві мешканці.
Читайте більше Що викликає алергічну реакцію на котів і як її нейтралізувати: інновація від Purina®
Надзвичайники врятували лелеченят з даху будинку
Рятувальники приїхали за викликом. На покрівлю житлового будинку похилилось дерево з гніздом лелек.
Вони обережно зняли з гнізда двох маленьких лелеченят. Після цього спустили гніздо та прибрали дерево з даху будинку,
– розповіли в ДСНС.
Рятувальники зняли лелеченят з поваленого дерева / Фото ДСНС України
Надвичайники також розповіли, що опікуватись птахами пообіцяли місцеві жителі.
Дерево, на якому було гніздо птахів, повалилось на дах будинку / Фото ДСНС України
Рятувальники порізали дерево та спустили гніздо для лелеченят / Фото ДСНС України
Що варто знати про лелек в УкраїніВ Україні поширений лелека білий, який переважно є перелітним.
Гніздиться лелека на всій території країни. Виняток – високогір'я Карпат, крайні південно-східні райони та Крим.
Хоча в періоди міграцій може зустрічатись скрізь.
Починаючи з 1984 року, у Європі відбувається активний приріст чисельності птахів.
Станом на 2004 рік в Україні орієнтовно 12 – 18 тисяч пар птахів.
Джерело: Вікіпедія
Цікаво Кіт покатався на мініконику: миле відео про дружбу тварин