Инцидент произошел в селе Немиченци, что в Хмельницкой области. Спасатели рассказали, что к ним обратились местные жители. 

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Чрезвычайники спасли аистят с крыши дома

Спасатели приехали по вызову. На кровлю жилого дома поникло дерево с гнездом аистов.

Они осторожно сняли с гнезда двух маленьких аистов. После этого спустили гнездо и убрали дерево с крыши дома,
– рассказали в ДСНС.

Чрезвычайники спасли аистов
Спасатели сняли аистов с поваленного дерева / Фото ДСНС Украины

Чрезвычайники также рассказали, что заниматься птицами пообещали местные жители. 
Через свержения дерева спасатели снимали аистов
Дерево, на котором было гнездо птиц, свалилось на крышу дома / Фото ДСНС Украины 

Спасатели также пополялы дерево
Спасатели порезали дерево и спустили гнездо для аистов / Фото ДСНС Украины

Что следует знать о аистах в Украине 

В Украине распространен белый аист, который преимущественно является перелётным.
Гнездится аист на всей территории страны. Исключение – высокогорья Карпат, крайние юго-восточные районы и Крым.
Хотя в периоды миграций может встречаться везде.
Начиная с 1984 года, в Европе происходит активный прирост численности птиц.
По состоянию на 2004 год в Украине ориентировочно 12 – 18 тисяч пар птиц.
Источник: Википедия 

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