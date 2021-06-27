Инцидент произошел в селе Немиченци, что в Хмельницкой области. Спасатели рассказали, что к ним обратились местные жители.
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Чрезвычайники спасли аистят с крыши дома
Спасатели приехали по вызову. На кровлю жилого дома поникло дерево с гнездом аистов.
Они осторожно сняли с гнезда двух маленьких аистов. После этого спустили гнездо и убрали дерево с крыши дома,
– рассказали в ДСНС.
Спасатели сняли аистов с поваленного дерева / Фото ДСНС Украины
Чрезвычайники также рассказали, что заниматься птицами пообещали местные жители.
Дерево, на котором было гнездо птиц, свалилось на крышу дома / Фото ДСНС Украины
Спасатели порезали дерево и спустили гнездо для аистов / Фото ДСНС Украины
Что следует знать о аистах в УкраинеВ Украине распространен белый аист, который преимущественно является перелётным.
Гнездится аист на всей территории страны. Исключение – высокогорья Карпат, крайние юго-восточные районы и Крым.
Хотя в периоды миграций может встречаться везде.
Начиная с 1984 года, в Европе происходит активный прирост численности птиц.
По состоянию на 2004 год в Украине ориентировочно 12 – 18 тисяч пар птиц.
Источник: Википедия
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