Кажется, что котик совсем не боится лошадей. Он сидит на спине лошадки, будто всю жизнь только этим и занимался.

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Для кота Макса нет ничего лучше, чем отдыхать на спине своего друга Марли – миниатюрной лошади, – написал владелец.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Посмотрите видео про Макса и Марли

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