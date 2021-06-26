Кажется, что котик совсем не боится лошадей. Он сидит на спине лошадки, будто всю жизнь только этим и занимался.

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Для кота Макса нет ничего лучше, чем отдыхать на спине своего друга Марли – миниатюрной лошади, – написал владелец.

Посмотрите видео про Макса и Марли

 

В сети комментируют эту милую дружбу:

  • "Марли выглядит такой доброй и надежной".
  • "Да, люди здесь в комментариях правы! Кошки думают, что все и всё являются их рабами".
  • "Кошка маскируется".

 