Здається, що котик зовсім не боїться коней. Він сидить на спині коня, ніби все життя тільки цим і займався.

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Для кота Макса немає нічого кращого, ніж відпочивати на спині свого друга Марлі – мініатюрного коника, – написав власник.

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Подивіться відео про Макса та Марлі

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