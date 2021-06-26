Здається, що котик зовсім не боїться коней. Він сидить на спині коня, ніби все життя тільки цим і займався.

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Для кота Макса немає нічого кращого, ніж відпочивати на спині свого друга Марлі – мініатюрного коника, – написав власник.

Подивіться відео про Макса та Марлі

 

У мережі коментують цю милу дружбу:

  • "Марлі виглядає такою доброю і надійною".
  • "Так, люди тут у коментарях мають рацію! Кішки думають, що все і всі є їх рабами".
  • "Кішка маскується".

 