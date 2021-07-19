Пес по кличке Кемо попал к своей семье еще щенком. Счастливая жизнь смеси американского бульдога с питбультерьером продолжалось недолго. В 2013-м, в возрасте 2 лет, пес исчез.
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Его семья никогда не прекращала поиски окончательно и не теряла надежды. Они всегда просматривали объявления о найденных собаках.
Кемо вернулся домой благодаря микрочипу / Фото Fort Wayne Animal Care & Control
И вдруг работники организации Fort Wayne Animal Care and Control позвонили хозяевам и сообщили, что Кемо нашелся. Песика привезли, как бездомного, и сумели установить владельцев, просканировав его микрочип.
Мы очень счастливы, что пес, наконец, воссоединился со своей семьей! Это был такой трогательный момент, и мы рады, что у Кемо был микрочип, чтобы сделать этот момент возможным, – рассказывают в организации.
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Когда Кемо исчез, его семья решила спасать потерянных животных. Они открыли собственное заведение под названием "Собачий рай". Всех спасенных собак чипировали, чтобы они могли найти свой дом в чрезвычайной ситуации.