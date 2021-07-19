Пес по кличке Кемо попал к своей семье еще щенком. Счастливая жизнь смеси американского бульдога с питбультерьером продолжалось недолго. В 2013-м, в возрасте 2 лет, пес исчез.

Важно 5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies

Его семья никогда не прекращала поиски окончательно и не теряла надежды. Они всегда просматривали объявления о найденных собаках.



Кемо вернулся домой благодаря микрочипу / Фото Fort Wayne Animal Care & Control

И вдруг работники организации Fort Wayne Animal Care and Control позвонили хозяевам и сообщили, что Кемо нашелся. Песика привезли, как бездомного, и сумели установить владельцев, просканировав его микрочип.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Мы очень счастливы, что пес, наконец, воссоединился со своей семьей! Это был такой трогательный момент, и мы рады, что у Кемо был микрочип, чтобы сделать этот момент возможным, – рассказывают в организации.

Похоже Кот залез на окно и заявил, что ему надоело жить на улице: трогательная история