Рыжий кот пришел в дом девушки, которая живет в Бруклине, Нью-Йорк. Он залез на подоконник и жалостливо мяукал. Оказалось, что у кота была рана за ухом.

Узнайте 5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®



Кот залез на окно / Фото Little Wanderers NYC

Девушка обратилась в организацию Little Wanderers NYC. Там котику помогли. На огромномый порез за ухом наложили швы.

Спасенный кот

Несмотря на то, что ему пришлось немало пережить, котик очень ласковый и милый. Он мягкий, как плюшевая игрушка и очень любит людей.



В благотворительной организации животному помогли / Фото Little Wanderers NYC

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Рыжего муркотуна назвали Карлтон. Сейчас он находится на передержке у опытного волонтера Карианны.

Карлтон на передержке

Забавно От стыда закрыл глаза лапкой: вирусное фото с енотом, которого поймали на преступлении

Сначала Карлтон боялся нового дома, но быстро нашел общий язык со своей временной семьей. Он продолжает искать свой постоянный дом.



Несмотря на пережитое, котик очень добрый и ласковый / Фото Little Wanderers NYC