Песик на прізвисько Кемо потрапив до своєї родини ще цуценям. Щасливе життя суміші американського бульдога з пітбультер'єром тривало недовго. У 2013-му, у віці 2 років пес зник.

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Його родина ніколи не припиняла пошуки остаточно й не втрачала надії. Вони завжди переглядали оголошення про знайдених собак.



Кемо повернувся додому завдяки мікрочипу / Фото Fort Wayne Animal Care & Control

Аж раптом працівники організації Fort Wayne Animal Care and Control зателефонували господарям і повідомили, що Кемо знайшовся. Песика привезли, як бездомного, й зуміли встановити власників, просканувавши його мікрочип.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Ми дуже щасливі, що пес, нарешті, возз'єднався зі своєю сім'єю! Це був такий зворушливий момент, й ми раді, що в Кемо був мікрочип, щоб зробити цей момент можливим, – розповідають в організації.

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Коли Кемо зник, його родина вирішила рятувати загублених тварин. Вони відкрили власний заклад під назвою "Собачий рай". Усіх врятованих собак чипували, щоб вони могли знайти свій дім у надзвичайній ситуації.