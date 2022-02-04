Спас от панической атаки: как пес помог незнакомке и нашел себе новый дом

Бездомный пес смог сам себе найти хозяйку. Все благодаря поддержке, которую он вовремя предоставил незнакомой девушке.

Собаку, которую назвали Пикассо, работники приюта для животных обнаружили на улице. У него не было ошейника и долгое время никто его не искал.

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Когда работники приюта выгуливали собак, Пикассо увидел 16-летнюю Эбби Эллис, сидевшую на обочине дорогу, опустив голову на колени. Четверолапый двинулся к незнакомке, а затем прижался к ней, чтобы успокоить.



Пикассо с волонтером / Фото Kanawha-Charleston Humane Association

"Голова Эбби была опущена на ноги и девушка падала туловищем вперед. Пикассо удалось продвинуться под ее тело, чтобы поддержать. Потом она начала приходить в себя. Если бы не этот пес, Эбби упала бы и ударилась лицом об асфальт", – рассказала мама Эбби.



Собака и Эбби / Фото Melissa Smoot

Когда Эбби почувствовала тепло пса, она принялась гладить его и постепенно паника стала отступать. Девушка почувствовала себя в безопасности и смогла снова встать на ноги, после чего вместе с мамой вернулась домой. Однако никак не могла забыть своего спасателя и уже на следующий день уехала в приют.

Смотрите видео встречи с собакой:

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Когда Пикассо увидел Эбби, он сразу побежал ее обнимать. В этот момент девушка поняла, что собака отправится домой вместе с ней. "Я очень рада, что он выбрал меня", – сказала Эбби.

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