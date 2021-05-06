Халат является точной копией "взрослого" наряда. Его создали как аксессуар для собачки, которая сопровождает своего хозяина на спа или во время отдыха у бассейна.
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Халаты для собак
Такую новинку дизайнеры текстиля для дома описали как "идеальный подарок для любого любителя собак" или как особый подарок "на празднование собачьего дня рождения".
Выпускаются халаты в классическом белом цвете, на краях которого элегантная черная или серая полоска в клеточку. Халат имеет капюшон и пояс для талии на липучках.
Спаниель в элегантном халате / Фото tielleloveluxury
Они бывают разных размеров и стоят от 15 до 22 фунтов (около 600 – 850 гривен 24 канал).
Размеры халатов:
- Маленький – для собак 4 – 6 килограммов (например, чихуахуа);
- Средний – для собак 10 – 15 килограммов (например, кокер-спаниель)
- Большой – для собак 22 – 32 килограммов (например, лабрадор).
Дизайнеры Tielle Love Luxury считают, что халаты идеально подходят для четвероногого друга, которого можно взять в 5-звездочный отель или на пижамную вечеринку.
Халаты также могут быть персонализированы: можно заказать вышивку с именем собаки или инициалами.
Похоже, этой таксе нравится халатик / Фото tielleloveluxury
Директор фирмы Tielle Love Luxury Кэтрин Моррис отмечает: "Нет ничего лучше после длительного пребывания в ванной завернуться в мягкий и плотный халат. Почему тогда нельзя завернуть в него и своего любимца?".
Песики смогут ощутить наслаждение теплого халата после душа / Фото tielleloveluxury
Собачьи халаты можно удобно закрепить вокруг талии собаки с помощью пояса на липучках.