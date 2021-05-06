Халат является точной копией "взрослого" наряда. Его создали как аксессуар для собачки, которая сопровождает своего хозяина на спа или во время отдыха у бассейна.

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Халаты для собак

Такую новинку дизайнеры текстиля для дома описали как "идеальный подарок для любого любителя собак" или как особый подарок "на празднование собачьего дня рождения".

Выпускаются халаты в классическом белом цвете, на краях которого элегантная черная или серая полоска в клеточку. Халат имеет капюшон и пояс для талии на липучках.



Спаниель в элегантном халате / Фото tielleloveluxury

Они бывают разных размеров и стоят от 15 до 22 фунтов (около 600 – 850 гривен 24 канал).

Размеры халатов:

Маленький – для собак 4 – 6 килограммов (например, чихуахуа);

Средний – для собак 10 – 15 килограммов (например, кокер-спаниель)

Большой – для собак 22 – 32 килограммов (например, лабрадор).

Дизайнеры Tielle Love Luxury считают, что халаты идеально подходят для четвероногого друга, которого можно взять в 5-звездочный отель или на пижамную вечеринку.

Халаты также могут быть персонализированы: можно заказать вышивку с именем собаки или инициалами.



Похоже, этой таксе нравится халатик / Фото tielleloveluxury

Директор фирмы Tielle Love Luxury Кэтрин Моррис отмечает: "Нет ничего лучше после длительного пребывания в ванной завернуться в мягкий и плотный халат. Почему тогда нельзя завернуть в него и своего любимца?".



Песики смогут ощутить наслаждение теплого халата после душа / Фото tielleloveluxury

Собачьи халаты можно удобно закрепить вокруг талии собаки с помощью пояса на липучках.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.