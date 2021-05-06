Халат є точною копією "дорослого" вбрання. Його створили як аксесуар для собачки, яка супроводжує свого господаря на спа чи під час відпочинку біля басейну. 

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Халати для собак

Таку новинку дизайнери текстилю для дому описали як "ідеальний подарунок для будь-якого любителя собак" або як особливий подарунок "на святкування собачого дня народження". 

Випускаються халати у класичному білому кольорі, на краях якого елегантна чорна чи сіра смужка в клітинку. Халат має капюшон та пасок для талії на липучках.

Халат для великої собаки
Спанієль в елегантному халаті / Фото tielleloveluxury

Вони бувають різних розмірів і коштують від 15 до 22 фунтів (біля 600 – 850 гривень  24 канал).

Розміри халатів:

  • Маленький – для собак 4 – 6 кілограмів (наприклад, чихуахуа);
  • Середній – для собак 10 – 15 кілограмів, (наприклад, кокер-спанієль);
  • Великий – для собак 22 – 32 кілограмів, (наприклад, лабрадор).

Дизайнери Tielle Love Luxury вважають, що халати ідеально підходять для чотириногого друга, якого можна взяти у 5-зірковий готель чи на піжамну вечірку.

Халати також можуть бути персоналізовані: можна замовити вишивку з іменем собаки або ініціалами.

Халати для собак
Схоже, цій таксі до вподоби халатик / Фото tielleloveluxury

Директорка фірми Tielle Love Luxury Кетрін Морріс зазначає: "Немає нічого кращого після тривалого перебування у ванній загорнутися в м'який і щільний халат. Чому ж тоді не можна загорнути у нього і свого улюбленця?". 

Такса в халаті
Песики зможуть відчути насолоду теплого халату після душу / Фото tielleloveluxury

Собачі халати можна зручно закріпити навколо талії собаки за допомогою пояса на липучках. 