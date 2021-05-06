Халат є точною копією "дорослого" вбрання. Його створили як аксесуар для собачки, яка супроводжує свого господаря на спа чи під час відпочинку біля басейну.

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Халати для собак

Таку новинку дизайнери текстилю для дому описали як "ідеальний подарунок для будь-якого любителя собак" або як особливий подарунок "на святкування собачого дня народження".

Випускаються халати у класичному білому кольорі, на краях якого елегантна чорна чи сіра смужка в клітинку. Халат має капюшон та пасок для талії на липучках.



Спанієль в елегантному халаті / Фото tielleloveluxury

Вони бувають різних розмірів і коштують від 15 до 22 фунтів (біля 600 – 850 гривень 24 канал).

Розміри халатів:

Маленький – для собак 4 – 6 кілограмів (наприклад, чихуахуа);

Середній – для собак 10 – 15 кілограмів, (наприклад, кокер-спанієль);

Великий – для собак 22 – 32 кілограмів, (наприклад, лабрадор).

Дизайнери Tielle Love Luxury вважають, що халати ідеально підходять для чотириногого друга, якого можна взяти у 5-зірковий готель чи на піжамну вечірку.

Халати також можуть бути персоналізовані: можна замовити вишивку з іменем собаки або ініціалами.



Схоже, цій таксі до вподоби халатик / Фото tielleloveluxury

Директорка фірми Tielle Love Luxury Кетрін Морріс зазначає: "Немає нічого кращого після тривалого перебування у ванній загорнутися в м'який і щільний халат. Чому ж тоді не можна загорнути у нього і свого улюбленця?".



Песики зможуть відчути насолоду теплого халату після душу / Фото tielleloveluxury

Собачі халати можна зручно закріпити навколо талії собаки за допомогою пояса на липучках.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.