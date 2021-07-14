Сотни коз на Гавайях: как и почему власть раздает животных

В штате Гаваи, что в США, власти объявили о лотерее для местных жителей. Победители получат несколько десятков коз из местного заповедника.

Лотерею объявило Министерство земельных и природных ресурсов штата. Заявки принимаются до 21 июля. Даже создали специальные условия для участия.

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На Гавайях людям будут раздавать коз: как это возможно

Местный заповедник Pu'uhonua o Hhonaunau National Historical Park, что на западном берегу острова Гавайи, играет важное значение для региона и людей. Власти рассказали, что в последнее время там развелось очень много коз.

Настолько много, что они могут вредить природе национального парка. Поэтому власти решили раздать животных людям. Однако для этого они организовала специальную акцию.



На Гавайях победители лотереи смогут получить коз / Фото Pexels

Желающие примут участие в лотерее

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь.

До 21 июля люди могут присылать заявки для участия в лотерее. В ней можно указать количество коз, которое вы хотите получить. Однако людям запретили выбирать конкретных животных.

Победителей лотереи выберут случайно и объявят уже 28 июля. Их обнародуют в сети.

Департамент распределит от 20 до 50 коз на каждого победителя. Предполагают, что из парка вывезут по меньшей мере 700 коз,

– говорится в сообщении.

Более того, 11 августа парк закроют, чтобы победители лотереи смогли вывести животных домой.

Однако есть требование – принять участие в акции смогут только те, кто имеет крытый фургон. Он должен быть предназначен для перевозки лошадей или других животных и иметь высоту не менее 4,9 метра. Все для того, чтобы козы дорогой не убежали.



Получить коз смогут только те, кто будет иметь фургон для перевозки / Фото Pexels

Для того, чтобы получить подробную информацию в парке даже обнародовали номер телефона для справок.

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