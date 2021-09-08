Женщина отнесла в приют чихуахуа, которое подобрала на улице и назвала Пейдей. Собаке было трудно прижиться в новой семье и казалось, что он постоянно несчастлив. Кроме того, из-за характерного прикуса на его мордочке всегда было "злое выражение".

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В приюте Пейдей также не понравилось. Он не был энергичным и игривым, ведь постоянно всего боялся. Его пугали любые новые люди и ситуации.

Работники пытались найти собаке семью, но никто им не интересовался. Тогда в приюте решили купить для Пейдей рекламу в эфире известного телеканала Fox News. Так надеялись найти профессионала, которого не смутит проблемное поведение чихуахуа, справится с дрессировкой и поможет животному адаптироваться.



Чихуахуа Пейдей / Фото Wisconsin Humane Society

Через несколько минут после того, как портрет чихуахуа с его "злой" улыбкой показали в эфире, в приют позвонили. Мужчина, которого звали Дуайт сообщил, что это его собака, которая считалась пропавшей. Два года назад он подарил чихуахуа 10-летней дочери, но во время прогулки пес сорвался и убежал.

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Семья не хотела ждать и выехала в приют за потерянным животным. Когда Пейдей увидел, кто его забирает, он сразу изменился и стал чрезвычайно радостным.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Смотрите видео встречи собаки с утраченной семьей: