Породы, которые исторически работали со своими владельцами, оказались более дружеские и игривы. По словам ученых, это происходит потому, что этим собакам важно иметь близкие отношения с человеком.

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Например, колли – помогали загонять в конюшню овец, а фоксхаунды – помогали в охоте. Кроме этого, в список попали ретриверы и немецкие овчарки.



Фоксхаунд / Фото Doglime

Такие породы, как йоркширский терьер и спаниель короля Карла больше любят, когда их чешут за ушком, чем поощряют к игре. А маленькие породы, например, чихуа-хуа и ши-тцу – вообще не очень игривые.



Спаниель короля Карла / Фото American Kennel Club

"Мы заметили, что породы, которые тесно сотрудничали с человеком во время спорта или выпаса скота – более игривые", — сообщил главный автор исследования из Стокгольмского университета профессор Николас Колм.

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По словам ученого, возможно раньше, во время дрессировки этих пород собак, игру использовали как награду. Это и стало причиной того, что собаки ее так любят. Кроме того, есть предположение, что это нужно было для построения привязанности к владельцу.