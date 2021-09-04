Мопс

Эти собачки остались примерно такого же размера, как и век назад. Однако раньше у них были более большие глаза и плоские носы.

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Мопс / Фото Bored Panda​

Бультерьер

Морда бультерьера стала короче, а челюсти и переносицы – больше. Форма тела стала мускулистее, а ноги – короче.



Бультерьер / Фото Bored Panda​

Вест-хайленд-вайт-терьер

Эта кроха за годы мало изменилась. Однако у нее стал длиннее и гуще мех.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Вест-хайленд-уайт-терьер / Фото Bored Panda

Староанглийская овчарка

Ранее староанглийская овчарка была более лохматой, чем сегодня. По другим признакам ее внешний вид не сильно изменился.



Староанглийская овчарка / Фото Bored Panda​

Бассет-хаунд

Задние лапы бассет-хаунда стали короче, а уши – значительно длиннее. Кроме того, лицо также стало короче, а на коже стало больше складок.



Бассет-хаунд / Фото Bored Panda​

Доберман

Форма тела добермана стала более стройной и уши также выглядят несколько иначе. Кроме того, они теперь не такие агрессивные, как века назад.



Доберман / Фото Bored Panda

Такса

Теперь у нее длиннее морда и тело. Кроме того, грудь тоже немного шире, а задние ноги короче.



Такса / Фото Bored Panda​

Немецкая овчарка

За 100 лет немецкие овчарки стали более крупными, а их шерсть – длиннее и гуще. Немного изменился и скелет, а грудь стала шире.



Немецкая овчарка / Фото Bored Panda​

Щотландский терьер

Шерсть шотландского терьера теперь гораздо длиннее, а также имеет несколько иную текстуру, что делает ее более мягкой. Еще 100 лет назад их шерсть была жесткой.



Шотландский терьер / Фото Bored Panda

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Чау-чау

Эти волшебные собаки особо не изменились. Единственное – это они стали весить гораздо больше. В дополнение к этому, лицо чау-чау стало более морщинистым.



Чау-чау / Фото Bored Panda