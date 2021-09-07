Породи, які історично працювали зі своїми власниками, виявилися більш дружні та грайливі. За словами науковців, це відбувається через те, що цим собакам важливо було мати близькі стосунки з людиною.

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Наприклад, коллі – мали допомагати заганяти в стайні овець, а фоксхаунди – допомагали у полюванні. Крім цього, до списку потрапили ретривери та німецькі вівчарки.



Фоксхаунд / Фото Doglime

Такі породи, як йоркширський тер'єр та спанієль короля Карла більше полюбляють, коли їх чухають за вушком, ніж заохочують до гри. А маленькі породи, наприклад, чіхуа-хуа та ши-тцу – взагалі не дуже грайливі.



Спанієль короля Карла / Фото American Kennel Club

"Ми помітили, що породи, які тісно співпрацювали з людиною під час спорту чи випасання скота – найбільш грайливі", – повідомив головний автор дослідження зі Стокгольмського університету професор Ніколас Колм.

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За словами науковця, можливо раніше, під час дресування цих порід собак, гру використовували як нагороду. Це й стало причиною того, що собаки її так люблять. Крім цього, є припущення, що це потрібно було для побудови прив'язаності до власника.

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