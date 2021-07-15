Назвали красавицей: милое видео с реакцией собаки стало вирусным в сети

Видео с милым щенком по кличке Хани покоряет сердца миллионов зрителей. Только посмотрите на реакцию этого стаффордширского терьера, когда его назвали красивым.

Хозяйка собаки, женщина по имени Сара, сняла на видео момент разговора со своей любимицей. Сара рассказывает собаке, что она "самая красивая девочка во всем мире".

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А щенок Хани мило реагирует на такие комплименты. Собака внимательно слушает, скулит и будто соглашается со словами своего человека.

Милое видео быстро стало вирусным в тиктоке. Его уже просмотрели более 41 миллиона пользователей.

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Посмотрите его и вы

Также Хани имеет собственный инстаграм, где публикуют замечательные фото собаки. В инстаграме на нее подписаны более 7 тысяч людей.